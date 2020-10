DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após Trump testar positivo para Covid-19

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em terreno negativo esta sexta-feira, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, terem testado positivo para o coronavírus, acrescentando incerteza política nas semanas finais antes das eleições.

O S&P 500 desce 0,9%, o Dow Jones Industrial Average recua 0,7% e o Nasdaq Composite perde 1,3%.