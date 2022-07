DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com atenção no BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta quinta-feira, enquanto os investidores digerem a subida de 0,5 pontos percentuais do Banco Central Europeu e mais relatórios de resultados empresariais.

O S&P 500 recua 0,2% esta quinta-feira. O Nasdaq Composite Index perde menos de 0,1% e o Dow Jones Industrial Average recua 0,5%, cerca de 158 pontos.