DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com emprego mais robusto do que o esperado

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, com os investidores a analisarem o relatório do emprego que foi ligeiramente mais robusto do que o previsto.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,1%, o S&P 500 perde 0,2% e o Nasdaq Composite desce 0,4%.

A economia dos EUA adicionou 199.000 empregos no mês passado, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira. O número ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.