DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com foco na tensão geopolítica

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, enquanto os investidores monitorizam a guerra Israel-Hamas que rebentou durante o fim de semana.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,3%, o S&P 500 desce 0,4% e o Nasdaq Composite perde 0,8%, de acordo com os dados da FactSet. O mercado de obrigações encontra-se encerrado devido ao feriado do Dia do Colombo e do Dia das Pessoas Indígenas.