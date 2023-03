DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com novos receios sobre a banca

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, com as quedas das ações do Deutsche Bank e de outros bancos europeus a pressionarem os mercados globais, sugerindo que os problemas do sistema financeiro ainda não foram resolvidos.

O S&P 500 desce 0,9%, o Dow Jones Industrial Average cai 0,6% e o Nasdaq Composite perde 0,8%.

Na Europa, o índice Stoxx Europe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.