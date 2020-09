DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com queda das tecnológicas

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira após o feriado do Dia do Trabalhador, enquanto os investidores continuam a recear as quedas recentes das ações tecnológicas.

O S&P 500 perde 1,7%. O Nasdaq Composite Index recua 2,9% depois da forte volatilidade da semana passada ter levado a grandes quedas do índice. O Dow recua 1,5%.