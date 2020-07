DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com receios económicos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta quinta-feira, com os novos receios sobre o aumento das infeções por coronavírus e a frágil recuperação da economia global a penalizarem os índices.

O Dow Jones Industrial Average cai 0,6% para 26.715 pontos, o S&P perde 0,7% para 3.203 pontos e o Nasdaq recua 1% para 10.441 pontos.