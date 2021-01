DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com resultados das tecnológicas em foco

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta quarta-feira com os receios sobre a distribuição de vacinas para a Covid-19, em mais um dia em que os investidores se preparam para relatórios de resultados.

O S&P 500 perde 1,3% e o Dow Jones Industrial Average cai 340 pontos, ou 1,1%. O Nasdaq Composite Index desce 1,4%.