DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com retornos dos receios da banca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Os mercados de ações dos EUA abriram em queda esta quarta-feira, enquanto o Credit Suisse liderava as perdas da banca europeia e as yields soberanas caíam com os investidores à procura de abrigo da tempestade bancária.

O S&P 500 desce 1,4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 1,6% e o Nasdaq Composite cai 1,1%. Os investidores procuram as obrigações soberanas, levando a yield dos Treasurys ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.