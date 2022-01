DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com turbulência em Wall Street

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, preparando-se para mais um dia de negociação volátil, enquanto os investidores esperam pela reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA e analisam os resultados empresariais.

O S&P 500 cai 1,4%, enquanto o Nasdaq Composite desce 1,7%. O Dow Jones Industrial Average recua 1,0%.