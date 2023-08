DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa com yields a abrandarem

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, com as yields dos Treasurys a abrandarem depois de terem subido para máximos de 16 anos no dia anterior e com os receios sobre a economia da China.

O Dow Jones Industrial Average cai 0,3%, o S&P 500 desce 0,5% e o Nasdaq Composite desce 0,9%.

A yield dos Treasurys a 10 anos desce para 4,269%, enquanto o dólar sobe ligeiramente, com ...