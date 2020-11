DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa devido a receios sobre a Covid-19

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta quinta-feira, numa altura em que as novas restrições para travar a propagação do coronavírus causaram receios sobre a possibilidade de existirem mais danos para a economia.

O Dow Jones Industrial Average perde 0,6%, o S&P 500 desce 0,4% para 3.558 pontos. O Nasdaq acelera 0,1%