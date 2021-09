DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa e podem encerrar semana no vermelho

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, apontando para uma sessão contida no final de uma semana volátil nos mercados.

O S&P 500 desce 0,1%, indicando um fecho tépido para o índice, que ganhou 0,2% esta semana até agora. O Nasdaq Composite Index recua 0,2% e o Dow Jones Industrial Average desvaloriza 0,1%.