DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa em final de mês volátil

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, com os investidores individuais a impulsionarem a GameStop e outras ações, apontando para um fim volátil do primeiro mês de negociação de 2021.

O S&P 500 desce 0,6%, depois de ter subido quase 1% na quinta-feira. O Nasdaq Composite recua 0,4% enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 0,7%, ou 210 pontos.