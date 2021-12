DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa em semana de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira antes de uma semana com várias decisões de bancos centrais nas principais economias.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,4%, para 35.842 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,3% para 4.696 pontos, após ter fechado na semana passada no 67º recorde de 2021. O Nasdaq cai 0,3%.