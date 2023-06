DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa; investidores avaliam caos na Rússia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram maioritariamente em baixa esta segunda-feira, depois de uma rebelião armada de curta duração na Rússia ter contribuído para as incertezas geopolíticas, enquanto os investidores avaliam se os bancos centrais globais vão levar as suas economias para uma recessão com as subidas agressivas dos juros.

O Dow Jones Industrial Average abriu praticamente inalterado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.