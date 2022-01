DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa, podem registar quarta semana de perdas

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira e podem registar a quarta semana de perdas, enquanto os investidores analisam os resultados da Chevron, Caterpillar e de outras grandes empresas.

O S&P 500 cai 0,6%. O Nasdaq Composite recua 0,3% e o Dow Jones Industrial Average cai 0,9%.