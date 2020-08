DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em mistos após dados dos pedidos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram mistos esta quinta-feira, depois de dados mostrarem que menos americanos se candidataram aos pedidos de subsídio de desemprego, o que potencialmente sinaliza que o ritmo da recuperação do mercado de trabalho está a começar a melhorar.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,3% para 27,881 pontos, enquanto o S&P 500 desce 0,2% e o Nasdaq avança 0,3%.