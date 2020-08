DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em queda após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, depois de o relatório mais recente sobre o emprego dos EUA ter mostrado que a economia adicionou mais empregos do que era esperado no mês passado, mas o ritmo de recuperação estagnou.

O Dow Jones Industrial Average cai 0,4% para 27,282 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuam ambos 0,2%.