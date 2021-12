DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em queda ligeira antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em queda ligeira esta quarta-feira, antes da decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA, que deve clarificar os planos do banco central sobre o recuo nas medidas de estímulo.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,3%, para 35.439 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,1% para 4.632 pontos. O Nasdaq cai menos de 0,1%.