DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em terreno misto após resultados de bancos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram mistos esta terça-feira, numa altura em que os investidores digerem os resultados do segundo trimestre dos principais bancos e procuram pistas sobre o estado da economia norte-americana.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,1%, enquanto o S&P 500 perde 0,2% e o Nasdaq Composite desce 0,6%.