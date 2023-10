DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem maioritariamente em baixa após resultados de tecnológicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram sobretudo em queda esta quarta-feira, depois dos resultados da Alphabet e da Microsoft no dia anterior.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,2%, mas o S&P 500 e o Nasdaq recuam 0,7% e 1,2%, respetivamente.

A casa-mãe da Google, a Alphabet, reportou na terça-feira receitas de $77 mil milhões no terceiro trimestre, um aumento de 11% em relaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.