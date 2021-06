DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem mistos após dados das vendas a retalho

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram entre ganhos e perdas esta terça-feira, depois de novos dados terem mostrado que os norte-americanos abrandaram o consumo no mês passado.

O S&P 500 segue praticamente inalterado, negociando perto de um máximo recorde. O Nasdaq Composite cai 0,1% e o Dow Jones Industrial Average sobe 0,1%.