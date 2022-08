DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem mistos com incerteza sobre taxas

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram sem uma direção definida esta terça-feira, depois de dois dias de vendas em Wall Street alimentadas pela incerteza sobre o rumo das subidas das taxas da Reserva Federal dos EUA.

O S&P 500 estabiliza, enquanto o Nasdaq Composite sobe 0,1% e o Dow Jones Industrial Average recua 0,1%.