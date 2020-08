DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem na linha de água no último dia da semana

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram na linha de água, seguindo agora em baixa ligeira, com os volumes de negociação reduzidos no pico das férias de verão e os investidores a digerir os dados fracos mais recentes.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,1% para 27,717 pontos, enquanto o S&P 500 desce 0,1% e o Nasdaq estabiliza.