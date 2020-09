DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem no verde com tecnológicas a prolongarem ganhos

(DJ Bolsa)--Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, enquanto as ações tecnológicas continuam a subir com a vaga de atividade de fusões & aquisições no setor.

O S&P 500 avança 0,9%, enquanto o Dow Jones Industrial Average soma 0,8%. O Nasdaq Composite Index cresce 1,2%, apontando para mais um dia de ganhos no setor tecnológico.