DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem no verde rumo a ganhos semanais contidos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta ligeira esta sexta-feira, deixando o S&P 500 a caminho de registar ganhos contidos esta semana, numa altura em que a subida acentuada dos mercados norte-americanos apresenta sinais de desaceleração.

O S&P 500 sobe 0,3% no arranque da negociação em Nova Iorque, enquanto o Dow Jones Industrial Average avança 46 pontos, ou 0,2%