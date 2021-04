DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem no vermelho após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta quinta-feira, com os principais índices a fazerem uma pausa nas subidas enquanto os investidores avaliam um conjunto de resultados empresariais e dados sobre o mercado laboral.

O S&P 500 cai 0,3%, o Dow Jones Industrial Average desce 0,4%, enquanto o Nasdaq Composite Index recua menos de 0,1%.