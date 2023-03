DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem perto da linha de água com atenção em Powell

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram perto da linha de água esta quarta-feira, com os investidores à esperada do testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na Câmara dos Representantes, depois de ter estado no Senado na terça-feira.

O S&P 500 desce menos de 0,1%, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite subiam menos de 0,1%.

Os mercados caíram na terça-feira ...