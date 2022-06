DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA arrancam no vermelho enquanto Powell inicia testemunho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em baixa, esta quarta-feira, com a recente volatilidade nos mercados a mostrar poucos sinais de abrandamento.

O S&P 500 desliza 0,7% na abertura enquanto o Dow Jones Industrial Average cai 0,8%. O Nasdaq Composite recua 0,7%.