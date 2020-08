DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA avançam com volume de negociações reduzido

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, perante uma negociação marcada por volumes de negociação reduzidos e uma queda da volatilidade, com a temporada de verão em curso nos EUA e na Europa.

O Dow Jones Industrial Average sobe 1,2% para 28,113 pontos, enquanto o S&P 500 sobe 0,3% e o Nasdaq recua 0,7%.