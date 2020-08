DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA avançam com volumes de negociação reduzidos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA seguem em alta, num dia em que os volumes de negociação são reduzidos, com os investidores à espera de mais desenvolvimentos sobre o pacote de estímulos e as relações comerciais entre os EUA e a China.

O Dow Jones Industrial Average sobe menos de 0,1% para 27,853 pontos, enquanto o S&P 500 sobe 0,2% e o Nasdaq avança 0,5%.