DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem após bancos ajudarem o First Republic

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA caem na abertura desta sexta-feira, com os investidores a continuarem nervosos depois de um grupo de grandes bancos ter auxiliado o First Republic Bank.

O S&P 500 desce 0,2%, o Nasdaq Composite também cai 0,2%, e o Dow Jones Industrial Average desvaloriza 0,3%.

Os investidores estão cautelosos antes do fim de semana depois de uma semana volátil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.