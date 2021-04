DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem após recordes do Dow e S&P 500

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA caem esta segunda-feira, sugerindo que os principais índices podem recuar depois de terem registado recordes no final da semana passada.

O S&P 500 desce 0,2% no início da negociação em Nova Iorque. O Dow Jones Industrial Average recua 0,2% e o Nasdaq Composite Index cai 0,5%.