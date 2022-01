DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem após resultados de grandes bancos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta sexta-feira, enquanto as yields dos Treasurys sobem, depois de bancos como o JPMorgan Chase e o Citigroup terem reportado os resultados do quarto trimestre.

O S&P 500 cai 0,6%, o Nasdaq Composite também desce 0,6% e o Dow Jones Industrial Average desvaloriza 0,8%. A descida das tecnológicas pressionou os índices de ações na quinta-feira.

