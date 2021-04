DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem com receios sobre aumento de infeções por Covid-19

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA caem esta quarta-feira, numa altura em que as taxas de infeção da Covid-19 a nível global e as potenciais novas variantes aumentam os receios sobre o ritmo da recuperação económica.

O S&P 500 desce 0,1% e o Dow Jones Industrial Average estabiliza após dois dias seguidos de quedas. O Nasdaq Composite Index desce 0,4%.