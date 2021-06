DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem; Dow Jones pode registar pior semana desde janeiro

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta sexta-feira, com o índice Dow Jones a caminho de registar o pior desempenho semanal desde o final de janeiro.

O Dow Jones Industrial Average recua 1,2% no início da negociação. O índice caiu 1,9% esta semana até quinta-feira, podendo ter o pior desempenho desde que recuou 3,3% na última semana de janeiro.