DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem; Dow pode registar pior mês desde março

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average a caminho de registar a pior semana e mês desde março, após a forte queda das ações das tecnológicas.

O Dow desce 0,4%, uma queda de 95 pontos. O índice já perdeu 5,9% esta semana, ficando no rumo para a pior performance semanal desde o pico da turbulência do mercado.