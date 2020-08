DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA caem enquanto temporada de resultados continua

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram entre ganhos e perdas, passando a cair pouco tempo depois da abertura, esta terça-feira, enquanto a temporada de resultados continua, com algumas empresas a superarem as baixas expectativas motivadas pelos problemas económicos do coronavírus.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average caem ambos 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite Index recua menos de 0,1%.