DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA em alta após dados da indústria

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram mistos e seguem agora maioritariamente em alta depois da publicação de dados da indústria norte-americana.

Há instantes, o Dow Jones Industrial Average estabilizava a 28.427 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 0,2% e o Nasdaq ganhava 0,7%.

O índice de gestores de compras, ou PMI, indústria de agosto do ISM ficou acima do previsto.