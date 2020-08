DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA em alta ligeira após recorde do S&P 500

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta ligeira depois de o S&P 500 ter atingido um recorde de fecho na terça-feira, e com as negociações para mais ajuda orçamental paralisadas e o aumento das tensões entre Washington e Beijing.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,2% para 27,821 pontos e o Nasdaq avança 0,2%.