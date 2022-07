DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA, Europa com sessão positiva antes da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta, enquanto os índices de Wall Street sobem, num momento em que os investidores aguardam pela decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 somou 0,5%, depois de uma sessão negativa na terça-feira. O DAX ganhou 0,5%, o CAC somou 0,8% e o FTSE avançou 0,6%.