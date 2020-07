DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA instáveis em semana de Fed e resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram com quedas ligeiras esta segunda-feira, passando pouco depois a subir, numa altura em que os investidores esperam por novos sinais sobre como a economia global e as grandes empresas estão a lidar com o vírus.

O S&P 500 sobe 0,3%, o Dow Jones Industrial Average segue na linha de água e o Nasdaq Composite Index cresce 1,1%.