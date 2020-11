DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA maioritariamente em baixa após dados

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas abriram maioritariamente em baixa esta quarta-feira, um dia depois de o Dow Jones Industrial Average ter alcançado os 30.000 pontos pela primeira vez, e numa altura em que os investidores analisam vários dados económicos.

O Dow Jones Industrial Average desce 0,3% para 29.954 pontos, ao passo que o S&P 500 perde 0,2% para 3.627 pontos. O Nasdaq soma 0,2%.