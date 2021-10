DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA passam a cair; Europa fecha em queda

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA passaram a cair esta quinta-feira após uma abertura positiva, podendo encerrar o volátil mês de setembro numa nota negativa. As ações europeias fecharam no vermelho.

O S&P 500 cai 0,8%, o Dow Jones Industrial Average recua 1,2% e o Nasdaq Composite perde 0,2%.