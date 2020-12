DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA recuam devido a restrições de viagens

(DJ Bolsa)--As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, devido à nova estripe do vírus proveniente do Reino Unido ter colocado novas restrições de viagens, outro golpe para as perspetivas de uma recuperação económica global.

O Dow Jones Industrial Average perde 0,6%, o S&P 500 recua 0,9%, enquanto o Nasdaq Composite cai 0,6%.