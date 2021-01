DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA recuam em linha com Europa

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, mas seguem agora maioritariamente no vermelho, enquanto a nível europeu o cenário também é negativo.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average caem 0,2% e 0,1%, respetivamente. O Nasdaq Composite Index segue na linha de água.