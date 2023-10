DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA recuam ligeiramente após dados da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA recuam ligeiramente esta quinta-feira, enquanto os investidores avaliam os novos dados sobre a inflação que mostraram que os preços no consumidor subiram ligeiramente mais do que o esperado no mês passado.

O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite caem todos cerca de 0,1%, apesar de terem subido nos primeiros minutos da negociação.

