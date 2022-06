DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA recuperam ligeiramente na abertura antes da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta moderada, voltando aos ganhos depois de o S&P 500 ter fechado em território de bear market pela primeira vez desde 2020.

O S&P 500 soma 0,4%, após uma queda de 3,9% na segunda-feira. O índice tecnológico Nasdaq sobe 0,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 0,2%.