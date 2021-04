DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA seguem em alta após fecho positivo na Europa

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA prosseguem a sessão desta sexta-feira em território positivo, depois de as praças europeias terem encerrado em alta, numa altura em que a atenção está na temporada de resultados.

O índice Stoxx Europe 600 valorizou 0,9%, tal como o CAC, ao passo que o DAX cresceu 1,3% e o FTSE 100 avançou 0,5%.